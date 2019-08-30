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’dan tekerlekli araç taşımacılığı tale

Giriş Tarihi: 30.8.2019
İZTO’dan tekerlekli araç taşımacılığı tale
İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 1 yıldır Alsancak Limanı'ndan tekerlekli araç taşımacılığında kullanılan Ro-Ro gemileriyle taşılmacılık yapılamadığını söyledi. UKOME'nin trafik yoğunluğunu gerekçe göstererek aldığı kararı hatırlatan Özgener, revize edilen karara karşın Ulaştırma Bakanlığı nezdinde bazı girişimlerde bulunacaklarını belirten Özgener, İzmir-İtalya Ro-Ro taşımacılığı hizmetinin, Çeşme ve İzmir Alsancak Limanı çıkışlı olmak üzere, her iki liman üzerinden verilmesini istediklerini kaydetti. Öte yandan 4 Ağustos'ta hizmete giren İzmir-İstanbul Otoyolu'nun İzmir ticari hayatına ve kentin gelişimine olumlu katkılar sağlayacağını belirten Özgener, yapımı devam eden ulaşım projelerinin tamamlanmasıyla İzmir'in gelişeceğini söyledi.
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İZTO’dan tekerlekli araç taşımacılığı tale
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