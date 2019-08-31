Haber hattı

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DEÜTıp Fakültesi'nde Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu ve Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu (51), Bornova'da 7. kattaki evinin balkonundan atladı. Apartmanın bahçesine düşen Köroğlu ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Köroğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.İzmırİl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Eylül Dünya Barış Günü öncesinde yaşanabilecek eylemlerin önlenebilmesi amacıyla PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. İzmir ve Muğla'da yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, İzmir merkezde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 Suriyeli şüpheli gözaltına alındı.