Adlı yıl açılışında 15 Temmuz vurgusu

İZMIR Adliyesi'nde 2019-2020 adli yıl açılış töreni yapıldı. İzmir Adliyesi A Protokol Kapısı girişinde düzenlenen törene İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İzmir Adli Yargı Komisyon Başkanı İbrahim Korkmaz, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, hakim, savcı ve avukatlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra tören, adliye içinde devam etti. Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, "Yaşadığımız çağ o kadar çok hızlı değişmekte ki yargı bunlara yetişmek, bunlara ayak uydurmak için büyük çaba göstermektedir. Biz kavga değil, dayanışma için varız. Yargı paydaşları ve yargı dışındaki kurumlarla her türlü işbirliği ve dayanışmaya hazırız.

BEKLENTİNİN FARKINDAYIZ

Başsavcı Güre, "Türk yargısı 15 Temmuz'da büyük kahramanlık örneği göstererek, yargı tarihinde görülmemiş tavır sergileyerek, demokrasisine ve devletine sahip çıkmıştır. Bu irade hala ayaktadır. Bundan sonra da daima ayakta kalacaktır. Bu sorumluluk altında devletin ve toplumun yargıdan beklentilerinin farkındayız. Bu farkındalık hem değişime uymak hem dayanışma içinde olmak hem birlikte hareket etmek hem de çağa ayak uydurmak gibi birçok sorumluluğu gerektiriyor" dedi.