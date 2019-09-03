Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Akhisar yaşlandı mı, tecrübe mi kazandı?

yaşlandı mı, tecrübe mi kazandı?

Giriş Tarihi: 3.9.2019
Akhisar yaşlandı mı, tecrübe mi kazandı?
AKHISARSPOR, transfer döneminde ligin en tecrübeli kadrolarından birini oluşturdu. Kadrosunda 30 yaşın üzerinde 5 futbolcu bulunduran yeşil-siyahlılar, 30 yaş üstü 9 yeni ismi daha kadrosuna kattı. Transferde TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşamış ve Play-Off tecrübesi bulunan futbolcuları seçen Akhisar'da yenilerden Muhammet Reis 35, Burhan 34, Ergin, Taha ve Bjarnason 32, Erhan, Gökhan, Tolga ve Uğur Arslan ise 30 yaşında. Akhisarspor'un kadrosunda 34 yaşındaki Lukac, 33 yaşındaki Vrsajevic, 32 yaşındaki Cocalic, 31 yaşındaki Kadir ve 30 yaşındaki Rotman da bulunuyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Akhisar yaşlandı mı, tecrübe mi kazandı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN