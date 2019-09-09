Fuar sizi çağırıyor

BUGÜN NELER OLDU

KAPILARINI 88. kez açan İzmir Enternasyonal Fuarı, renkli görüntülere sahne oluyor. Fuar kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Devlet Sirki, İzmirlilerle buluştu. Fuarın Partner Ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti'nin "Devlet Sirki" ekibi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kortej oluşturarak yürüyüş yaptı. Çeşitli gösteriler yaparak ilerleyen gruba halkın ilgisi yoğun oldu. Grup daha sonra otobüsle Kültürpark'taki fuar alanına geçti. Fuara katılan İtalyan komedyen Matteo Galbusera'nın sokak sahnesinde sergilediği 'The Loser' adlı şov, izleyenlerden ilgi gördü. Özellikle çocuklu ailelerin ilgi gösterdiği şov boyunca komedyeni heyecanla izleyenler, kahkahalarını tutamadı.Çim Konserleri kapsamında sahneye ünlü İspanyol şarkıcı Monica Molina çıktı. Molina, şarkıları ile fuar ziyaretçilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Fuarın onur konuğu il olan Kahramanmaraş'a özgü dondurma kısa süreli izdihama sebep oldu. Alpedo- Kervan'ın askıya çıkardığı 250 kiloluk Maraş dondurması 20 dakikada tükendi. Bu yıl 88.'si düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın onur konuğu ili Kahramanmaraş olurken, stantlar ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. İlk kez katılan Alpedo-Kervan firmasının standı da yoğunluktan nasibini aldı.