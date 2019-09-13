Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Deli Anlılar paraşütte ikinci oldular

paraşütte ikinci oldular

Giriş Tarihi: 13.9.2019
Deli Anlılar paraşütte ikinci oldular
İZMIR'IN Selçuk ilçesinde gerçekleştirilen 47. Türkiye Paraşüt Şampiyonası'nda mücadele eden ve üyeleri 60 yaşın üzerinde olan "Deli Anlılar" grubu, hedef takım kategorisinde ikinci oldu. Türk Hava Kurumu (THK) Efes/ Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın hedef takım kategorisine her biri 60 yaşın üzerinde olan Ömer Erdem, Doğan Müjdat Süzen, Halit Öner, Erdinç Köroğlu ve Şifai Tekdemir'den oluşan "Deli Anlılar" grubu da katıldı. Takım, şampiyonada ikinciliği elde etmeyi başardı. Ferdi olarak da atlayışlarını sürdüren grup üyeleri, aynı zamanda birbirleriyle de yarıştı. THK Efes/Selçuk Havacılık ve Eğitim Merkezi Genel Koordinatörü Bekir Akyüz, "Deli Anlılar da çok tecrübeli. Allah onların başarılarını daim etsin, sağlıkları uzun olsun inşallah. Gönlüm onlardan yana" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Deli Anlılar paraşütte ikinci oldular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN