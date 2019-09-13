Deli Anlılar paraşütte ikinci oldular

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İZMIR'INSelçuk ilçesinde gerçekleştirilen 47. Türkiye Paraşüt Şampiyonası'nda mücadele eden ve üyeleri 60 yaşın üzerinde olan "Deli Anlılar" grubu, hedef takım kategorisinde ikinci oldu. Türk Hava Kurumu (THK) Efes/ Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın hedef takım kategorisine her biri 60 yaşın üzerinde olan Ömer Erdem, Doğan Müjdat Süzen, Halit Öner, Erdinç Köroğlu ve Şifai Tekdemir'den oluşan "Deli Anlılar" grubu da katıldı. Takım, şampiyonada ikinciliği elde etmeyi başardı. Ferdi olarak da atlayışlarını sürdüren grup üyeleri, aynı zamanda birbirleriyle de yarıştı. THK Efes/Selçuk Havacılık ve Eğitim Merkezi Genel Koordinatörü Bekir Akyüz, "Deli Anlılar da çok tecrübeli. Allah onların başarılarını daim etsin, sağlıkları uzun olsun inşallah. Gönlüm onlardan yana" dedi.