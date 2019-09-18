Opet Fuchs’un yeni fabrikası Aliağa’da

BUGÜN NELER OLDU

Petrolcülük ve Fuchs Petrolub SE ortaklığında Türkiye'de otomotiv ve endüstriyel yağlayıcılar alanında hizmet veren Opet Fuchs'un yeni fabrikası İzmir'in Aliağa ilçesinde açıldı. Opet Fuchs, 24 milyon euro yatırımla hayata geçirilen ve yıllık tek vardiyada 60 bin ton madeni yağ üretim kapasitesine sahip fabrikası ile Türkiye'nin en modern madeni yağ üretim tesislerinden biri olarak faaliyet gösterecek.OPET Petrolcülük A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, "Böylesine zorlu ve riskli bir işi, ortaklarımız Koç Holding ve Fuchs Petrolub SE sayesinde ülkemizde ileriye taşımayı başardık. Dinamik Opet Fuchs ekibinin emekleri sayesinde hayata geçirdiğimiz bu son teknolojiyle donatılan fabrikayla hem yurtiçi hem de yurtdışında yeni başarılar bizi bekliyor" diye konuştu. Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, yeni fabrikanın Koç Holding ve OPET Petrolcülük arasında 17 yıldır başarıyla devam eden iş birliğinin bir sonucu olduğunu söyledi. Eyüboğlu, "Yeni fabrikamız stratejik değişimimizin bel kemiği olacak. İki katına çıkan kapasitesi ve değişen ürün yapısıyla sektöre yeni bir soluk kazandıracak"diye konuştu. Fuchs Petrolub SE Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Fuchs ise, "Bugün bir hayalimiz gerçek oluyor. Bu önemli günü kutlamak için burada olmaktan son derece mutluyum ve gururluyum. 2005'te başlayan ortaklığımız uyum içinde başarılara imza atıyor. Bu vesile ile Öztürk Ailesi'ne, Koç Topluluğu'na, Opet ve Opet Fuchs çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım" dedi.