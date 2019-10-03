Bu acının tarifi yok

İzmirli Kılınç ailesinin 1 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen trafik kazasıyla hayatları alt üst oldu. Faden Kılınç (45), annesi Fatma Karabulut (60), yengesi Gülistan Karabulut (60) ve kızı Ceren Kılınç ile birlikte, oğlu Avni Kılınç'ın kullandığı otomobille, İzmir'den İstanbul'daki bir yakınlarının düğününe gitti. Düğünün ardından dönüşe geçen aile fertlerinin içinde bulunduğu otomobil, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi yakınlarında kaza yaptı. Otomobili kullanan Avni Kılınç, iddiaya göre aynı yönde giden ve kendisini sıkıştırıp, hafif şekilde çarpan araçtan kaçmak için direksiyonu kırdı. Karşı şeride geçen otomobil, bir tır ile karşılıklı çarpıştı. Kazada sürücü Avni Kılınç ile aynı araçta bulunan Fatma Karabulut ve Gülistan Karabulut yaşamını yitirdi, Faden Kılınç ve kızı Ceren Kılınç ise ağır yaralı olarak kurtuldu. Kazada boynu zedelenen Faden Kılınç, uzun süre hastanede tedavi gördükten sonra ameliyat oldu ve sağlığına kavuştu. Ancak Faden Kılınç kendine geldiğinde, annesi, oğlu ve yengesinin öldüğünü, kızı Ceren Kılınç'ın da beyin kanaması geçirerek yatağa bağımlı hale geldiğini öğrendi. Ceren Kılınç, Bursa'daki tedavinin ardından İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisine burada devam edilmeye başlandı.

'KİMSE BUNU YAŞAMASIN'

Yürüyemeyen, konuşamayan, gözleri görmeyen ve hortumla beslenen Ceren Kılınç için ailenin tek umudu, kök hücre tedavisi oldu. İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile görüşerek Ceren'in tüm testlerini buraya gönderen aile, kök hücre tedavisiyle kızlarının iyileşebileceğini öğrendi. Tedavi için yaklaşık 350 bin liraya ihtiyaçları olduğunu söyleyen anne Faden Kılınç, "Bizim hayatımız kabusa döndü. Bir oğlumu kaybettim. Küçücük kızımı da kaybedemem. Onun için ne gerekiyorsa yaparım. Eşim, dostum evlerini arabalarını satsa bile biz bu parayı bir araya getiremiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın" dedi.

'HAYATA TUTUNDU'

Küçük kızı Ceren'in büyük travma yaşadığını söyleyen anne Kılınç, "Kızımın yaşama şansının hiç olmadığını söylediler ama bir şekilde hayata tutundu. Kaza sırasında arkada oturuyordu. Beyin kanaması geçirmiş. Her yeri kan içinde, perişan haldeymiş. Şu anda sadece bekliyoruz ama beklememiz Ceren'e zarar veriyor. Konuşmuyor, görmüyor, uzuvlarının hiçbiri çalışmıyor. Mama yiyor, sonda takılı ve tam anlamıyla yatağa bağımlı. Birini toprağa verdim, biri her gün gözümün önünde eriyor. Eşim, kızıma hastanede refakat ediyor" dedi.