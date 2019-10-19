Çenesinden 38 cm tümör çıkarıldı

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Denızlı'nın Sarayköy ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Cennet Akhan sağ çene altında 6 yıldır giderek büyüyen şişlik şikayetiyle Özel Denizli Cerrahi Hastanesine başvurdu. Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tuna Kenar, tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonucunda genç hastaya 'tükürük bezi tümörü' tanısı konuldu. Ardından Dr. Kenar öncülüğünde oluşturulan ekip ile Akhan'ın, yaklaşık 1,5 saat süren ameliyatla sağ çene altından boynuna yayılarak şah damarına bası yapan yaklaşık 38 cm kocaman tümör çene altı tükürük beziyle birlikte sıkıntısız şekilde çıkarıldı. Ameliyattan sonra 2 gün hastanede tedavi edilip taburcu edilen genç kız, yutkunma zorluğu ve boyunda şişliğe neden olan tümörden kurtuldu. Çocukluğunda yüksek ateş nedeniyle konuşma yetisini yitiren Akhan'ın, konuşulanları anladığı ancak konuşamadığı için beden diliyle duygularını ifade etti. Genç kızın çenesinin altından çıkarılan tümörün çekilen fotoğrafları görenleri şaşkına döndürürken, çekilen röntgen filmlerinde de tümörün net bir biçimde görünmesi doktorları dahi şaşkına çevirdi.