Ege Cumhuriyet’i coşkuyla kutladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Ege Bölgesi'nin tamamında törenler düzenlendi. İzmir Valiliği'nde düzenlenen törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tebrikleri kabul etti. Törene askeri erkan, vali yardımcıları, mülki idare amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklere binlerce İzmirli katıldı. Karada, havada ve denizde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı tören, İzmir Valisi Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Sivri'nin, halkı selamlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telgrafı okundu. Törende, Vali Erol Ayyıldız'a Türk Bayrağı verildi. Ayyıldız, bayrağı öperek alnına koydu. Program, geçit töreni ile son buldu.

GEÇIT TÖRENI YAPILDI

Denizli'de Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yıl dönümü töreni, Vali Hasan Karahan'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Ardından valilik binası önündeki tören alanına geçildi. Törende Vali Karahan, Albay Öztürk ve Başkan Zolan, askeri araca binerek vatandaşları selamladı. Büyükşehir Belediyesi ve infaz koruma memurları halk oyunları ekipleri, performans sergiledi. Tören geçit töreniyle sona erdi. Geçit töreninde asker üniforması giyen zihinsel engellilerin yürüyüşü alkış aldı. Manisa'da ise Vali Ahmet Deniz'in makamında tebriklerin kabul etmesinden sonra Hükümet Konağı önündeki programa geçildi. Vali Deniz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 1'inci Komando Er Eğitim Tugay Komutanlığı'na ait tören aracında halkı selamladı. Askeri araç ve birliklerin yer aldığı geçit töreniyle tören son buldu