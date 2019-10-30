Paçasını kurtarmak için yalan söylüyor

BUGÜN NELER OLDU

CHP'LI Izmir Büyüksehir Belediye Baskanı Tunç Soyer, 10 Ekim 2019'da makamında KKTC'de yayın yapan Haberci Gazetesi'ne Kıbrıs Sorunu ve Dogu Akdeniz'deki dogalgaz arama çalısmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Gazetenin Yazı Isleri Müdürü Gizem Özgeç'e verdigi mülhakatta söyledigi 'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım' seklindeki sözleri büyük tepki çeken Soyer, daha sonra bu açıklamaları 3 yıl önce Seferihisar Belediye Baskanı oldugu dönemde Kıbrıs'ta katıldıgı bir etkinlikte söyledigini iddia etti. Soyer'in, "3 yıl önce söylenmis sözlerin bugün yeniymis gibi yayınlanmasına anlam veremedim" seklinde söylemesi, tartısmaların daha da alevlenmesine neden oldu. Röportajın yayınlandıgı Haberci Gazetesi, Soyer'le yapılan mülakatın ses kayıtlarını yayınladı. Ardından da Soyer'i gelen tepkiler karsısında çark etmekle suçladı.Bir televizyon kanalına konusan Soyer'in ısrarla röportajın yeni degil eski oldugunu iddia etmesi, röportajı yapan Haberci Gazetesi Yazı Isleri Müdürü Gizem Özgeç'i kızdırdı. Soyer'in iddialarında ısrarcı olması halinde konuyu yargıya tasıyacagını belirten Özgeç, 'Kaypaklık ve siyasi polemik' baslıgı ile kaleme aldıgı köse yazısında Izmir Büyüksehir Belediye Baskanı Tunç Soyer'i sert bir dille elestirdi. Yasananlar karsısında büyük üzüntü duydugunu ifade eden Özgeç, köse yazısında Soyer'e ates püskürdü.Özgeç'in, kaleme aldığı o satırlardan bir kesit: "Yaptığımız haberin ardından Sayın Soyer, gelen olumsuz tepkiler karşısında, "Söylediklerim buradaki bazı gazeteciler tarafından çarpıtıldı" demek yerine ortaya doğru olmayan bir iddia attı... O açıklamaları üç yıl önce Kıbrıs'ta bir gazeteci grubuna yapmıştı... Peki, biz neden üç yıl sonra ortada hiçbir şey yokken bunu yazalım ki? Soyer'le yaptığım kısa söyleşinin tüm detayları tarihi ile birlikte gazetemizin web sitesinde yayınlandı... Buna mecbur kaldık... Sevgili Soyer'den çok daha dik bir duruş sergilemesini ve doğruları söylemesini beklerdim. İşin daha da üzücü yanı, Sayın Soyer'in buradaki aracılarla benim bu yazıyı üç yıl önceye dayandırarak yaptığımı açıklamamı istemesi oldu... Bunu kendisi mi istedi yoksa Kıbrıs'taki dostları kendi kafalarına göre mi talep etti, onu bilmiyorum... Ne beklediniz ki? 'Evet, Soyer bunları söylemedi, biz hiç işimiz yoktu da komplo kurduk' dememizi mi? Yalan söylememizi mi? Bugüne kadarki meslek yaşamımda gazeteciliğimi aynı zamanda karakterimi de zan altında bırakacak böylesi bir durumla ve sonrasında daha da çirkinleşen olgularla hiç karşılaşmadım... Dün söylediklerinin bugün arkasında duramayanlar adına üzgünüm... Oluşan baskıya boyun eğmek zorunda kalarak, her şeye rağmen çark etmeden dik duramayanlar adına hayal kırıklığı içindeyim... Duruş bozukluğu yaşayanlar adına hayrete kapılmış durumdayım... "Paçayı kurtarmak" için bir gazetecinin emeğini boşa çıkarmaya çalışarak, emeğe saygısızlık etmeye çalışan 'sözde' solcular adına da utanıyorum..."