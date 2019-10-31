Evinin çatısına dev Türk bayrağı dikti

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Kırkağaç ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere destek vermek isteyen bir vatandaş evinin bahçesindeki 15 metre yüksekliğindeki direğe Türk bayrağı dikti. Türk bayrağı Kırkağaç protokolünün katılımıyla göndere çekildi. Törende konuşan Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, "Ay yıldızlı Türk bayrağımızı buraya diken başta Özkan Karakaya'ya ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hepimizin gördüğü gibi aynı bayrağın altındayız. İnşallah aynı bayrağın altında kalmaya da devam edeceğiz. Sağ olun var olun" dedi.Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla dev Türk bayrağı hazırladığını belirten Karakaya, "Bu bayrak Allah'ın izniyle, bedenim toprak olana kadar dalgalanacak" dedi.