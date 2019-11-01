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Avrupa’da da zirvede

Giriş Tarihi: 1.11.2019
Pınar Karşıyaka Avrupa’da da zirvede
ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçı da kazanan tek takım olarak liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, Avrupa'da da zirveye çıktı. Eleme turunu 2'de 2'yle geçtikten sonra FIBA Europe Cup E Grubu'nda sezona Spirou Basket deplasmanındaki mağlubiyetle başlayan Pınar Karşıyaka, evinde Donar Groningen'i 20 sayı farkla, 77-57 yenerek liderlik koltuğunu devraldı. Grupta 4 takım da ilk haftalarda birer galibiyet ve mağlubiyet alırken Kaf-Kaf, rakipleri arasından averajla sıyrıldı. Groningen maçında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda müthiş bir atmosfer de oluştu. Devre arasında İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel vals gösterisi ayakta alkışlanırken ikinci yarıyı Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da Başkan Turgay Büyükkarcı'yla yan yana protokolde izledi.

KAF KAF TRİBÜNÜNDE ALTAY TEZAHÜRATLARI
Karşıyaka taraftarları, Ekmekçioğlu'nun maçı izlediği salonda anons edilince Altay lehine tezahürat yaptı. Karşıyaka, Europe Cup'ta haftaya Phoneix Brüksel'e konuk olacak.
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Pınar Karşıyaka Avrupa’da da zirvede
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