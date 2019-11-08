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organ bağışında ilk sırada yer alıyor

Giriş Tarihi: 8.11.2019
İzmir organ bağışında ilk sırada yer alıyor
EGE Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinliklerle organ bağışının önemine bir kez daha dikkat çekildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhiddin Erel Amfisinde düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, organ bağışında İzmir'in ve İzmir'de de Bornova'nın ilk sırada yer aldığını ifade ederek bu başarıdan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti. Törenin arından organ bağışının önemine dikkat çekmek için düzenlenen panelde Dr. Ata Bozoklar ise "Türkiye'de ve Ege'de Organ Nakli ve Organ Bağışı" başlıklı sunumu gerçekleştirdi.
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İzmir organ bağışında ilk sırada yer alıyor
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