İzmir organ bağışında ilk sırada yer alıyor

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinliklerle organ bağışının önemine bir kez daha dikkat çekildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhiddin Erel Amfisinde düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, organ bağışında İzmir'in ve İzmir'de de Bornova'nın ilk sırada yer aldığını ifade ederek bu başarıdan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti. Törenin arından organ bağışının önemine dikkat çekmek için düzenlenen panelde Dr. Ata Bozoklar ise "Türkiye'de ve Ege'de Organ Nakli ve Organ Bağışı" başlıklı sunumu gerçekleştirdi.