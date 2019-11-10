MİLLET BAHÇESİ TAMAMLANACAK

BUGÜN NELER OLDU

Uşak'ın merkezinde 110 bin metrekare alana sahip olan eski adıyla Kent Park yeni adıyla Millet Bahçesi'nin yapımı ile konuşan Başkan Çakın, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Uşak ziyareti sırasında bu proje ile ilgili destek sözü aldık. Millet Bahçesi'nin diğer illerde olduğu gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilecek ve daha sonra Uşak Belediyesi'ne devredilecek. Millet Bahçesi, tüm alanlarıyla halkın soluklanabileceği bir sosyal donatıya dönüşecek" dedi.Mahallelere uygun bölgelere pazar alanları inşa edeceğiz. Şekerevleri Pazaryeri'nin üzerinin kapatılması noktasında pazar esnafının görüşlerinin alacağız. Kapalı pazaryeri alanlarının da pazar kurulmadığı günlerde otopark olarak kullanılabileceğiz ve vatandaşların bu yerleri, düğün, nişan, mevlüt gibi etkinliklerde kullanmaları için de çalışma başlatacağız.Şehrin genel sorunlarından olan 65 yaş üstü vatandaşların halk otobüslerinde yaşadıkları sıkıntıların da sona erdirileceğiz. Bu konuda sıkıntı yaşayanlar, 153'ü arayıp araç plakasıyla şikayetlerini iletmelerini istiyoruz. İmar barışı kampanyasından faydalanan binaların tekrar ele alınarak depreme dayanıklılık konusunda değerlendireceğiz. Sivil Havacılık Kurumu ile görüşmeler yapılarak bu yapıların çatı ve yapı kurallarına uyup uymadığının havadan incelenmesi ve yasal duruma uygun olamayan yapıların yeniden düzenlenmesi için çalışmalar yapılması gündememizde.Bozuk yol ve kaldırımların onarılmasından, proje dahilindeki bölgelerin yeni yol ve kaldırımlara kavuşmasına: park bahçelerin bakımından, şehrin genel temizliğine, iş yerlerinin düzenli denetlenmesine, gerek kültürler ve gerekse sportif faaliyetlere kadar hemen her noktada tüm belediye birimlerinin 7/24 mantığıyla sahada olmaya devam edecek.Öğrencilerin 'Memleketim Uşak Öğrenci Kartı' sahibi olmak için birkaç basit prosedürün yerine getirilmesi yeterli. Proje için oluşturulan özel masada gerekli işlemler yapıldıktan sonra edinilen kartla, öğrenciler, Uşak Belediyesi'nin sosyal tesislerinden ve Belediye hizmetlerinden indirimli olarak faydalanabiliyor.