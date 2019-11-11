Cansu’yu yaşatmak için yardım istıyorlar

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İZMIR'IN Bornova ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Cansu Özdemir (20), 2016 yılında rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede, beyin sapında kötü huylu tümör olduğunu öğrendi. Tümörün, beyin sapında olmasından dolayı yarısı alınabildiği için Cansu bir türlü eskisi gibi olmadı. Son üç yılını hastanelerde geçiren Cansu, geçtiğimiz hafta yoğun kusma şikayetiyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'nde tedavi gören kızlarının yanından bir an olsun ayrılmayan Fatma ve Metin Özdemir (50) çifti, maddi olarak çok zor günler geçirdiklerini belirterek yetkililere yardım çağrısında bulundu.Tek isteğinin kızının sağlığına kavuştuğunu görmek olduğunu söyleyen Metin Özdemir, "2016 yılında Cansu'nun beyin sapında kötü huylu tümör olduğu ortaya çıktı. O tarihten bu yana da sürekli hastanelerdeyiz. Kızım bu sürede çeşitli tedaviler gördü, kemoterapiler aldı. Anne ve babası olarak 3 yıldır sürekli onunla beraberiz. Hal böyle olunca, iş anlamında sıkıntılar yaşadık. Evimizin kirasını dahi ödeyemiyoruz" dedi. Komşuları olarak Özdemir ailesine destek olmaya çalıştıklarını belirten Sevgi Arslan (50) ise, "Kendi aramızda topladığımız bir yardım var. Ancak o yardımla bu iş çözülmez. Cansu biraz toplanana kadar yetkililerden yardım etmelerini istiyoruz" dedi.