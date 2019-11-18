KAFTANLAR TABLOYA GIRDI SIPARIŞLERE YETIŞEMIYORLAR

BUGÜN NELER OLDU

Manisa Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde üretilen ürünleri marka haline getirme noktasına çalışmalar hızla devam ediyor. Giyim Üretim ve Teknolojisi Öğretmeni Selda Özkan eşliğinde Osmanlı geleneksel kıyafetinin en önemli özelliklerinden biri olan sultan kaftanlarına tablo olarak yeni bir bakış açısı getirdi. 40x40 çapında yapılan hediyelik Osmanlı Şehzade kaftanları siparişleri yoğun ilgi görürken, müdürlük siparişlere yetişemiyor. Özel işçilikle yapılan kaftanlara hem Manisa'dan hem de il dışından yoğun ilgi olduğu kaydedildi.Bünyelerinde üretilen her ürünü marka haline getirmek istediklerini kaydeden Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, "Bu ürünlerden biri de Şehzade kaftanlarımızdır. Dikiş öğretmenimiz Selda Özkan'ın öğrencileriyle birlikte çalışmayı yapıyor. Kullanılan malzemeler çok hassas malzemelerdir. Yani sıradan değiller. Maliyeti de çok yüksek ama çok tercih edilen hediyelik bir ürün. Biz tabiri caizse yetişemiyoruz siparişlere. Kurumlardan siparişler geliyor. Başka illerden arayanlar var, fiyatlar soranlar var, talep edenler var. Manisa Valisi sipariş etti, yaptık. Salihli Belediyesi sipariş istedi, onlara yapacağız. İl dışından da arayanlar var. İşte yetiştirmekte güçlük çekiyoruz" dedi. Giyim Üretim ve Teknolojisi Öğretmeni Selda Özkan ise, "Osmanlı kaftan tablolarımızı Osmanlı kültürümüzü yaşatmak, kaftan kıyafetimizi yaşatmak adına bu çalışmayı yapıyoruz" dedi.