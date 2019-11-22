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Menemen çıkışı sürdürmek istiyor

Giriş Tarihi: 22.11.2019
Menemen çıkışı sürdürmek istiyor
TFF 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Ekol Göz Menemenspor'un pazar günü oynayacağı Ekol Göz Balıkesirspor maçı öncesi en büyük kozu taraftarı olacak. Sarı-lacivertli ekibin genç teknik patronu Cenk Laleci, "Yönetim, oyuncular ve teknik heyet Menemen'i en iyi şekilde temsil etmek için gerekeni yapıyor. Bu çocuklar desteğin en güzelini hak ediyor. Pazar günü dolu tribünler önünde taraftarımızla bütünleşip çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi. Ege derbisinin biletleri VIP 30 TL, batı tribün 10 TL, maraton 5 TL, misafir tribün 6.5 TL'den satışa çıktı.
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Menemen çıkışı sürdürmek istiyor
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