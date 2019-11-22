Salihlili gazi görevine döneceği günü bekliyor

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Çaldıran ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kısa sürede iyileşerek ayağa kalkan Manisalı Piyade Teğmen Haşim Alpaslan, görevine geri dönmek için gün sayıyor. Salihlili teğmen Alpaslan, tedavi gördüğü Salihli Özel Can Hastanesi'nde geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı iade-i ziyarette bulundu. Babası Raşit Alpaslan ve Kurşunlu Kaplıcaları Sorumlusu Ali Yıldırım ile birlikte Başkan Kayda'yı ziyaret eden Gazi Teğmen Alpaslan, "Tedaviler sonucunda eski sağlığıma kavuştum. Bizleri, Kurşunlu Kaplıcaları'nda misafir eden Başkanımız Zeki Kayda'ya bana ve aileme gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bir an önce eski sağlığıma kavuşarak devletimize ve milletimize hizmet etmek istiyorum" diye konuştu.