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Buse aranıyor

’de iş yerinden çıktıktan sonra kayıplara karışan Buse’den 12 gündür haber alınamıyor

Giriş Tarihi: 9.12.2019
Buse aranıyor

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde yaşayan Mehmet ve Raziye Arslan çiftinin 17 yaşındaki kızı Buse Arslan'dan 12 gündür haber alınamıyor. 27 Kasım Çarşamba günü Bornova ilçesi Altındağ semtinde bulunan staj yaptığı iş yerine giden Buse Arslan, akşam saat 18.00'de staj yerinden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Eve gelmeyen kızlarının durumundan endişe duyan Arslan çifti, bir süre bekledikten sonra emniyete giderek kızlarının kayıp olduğunu belirtti.

POLİSE HABER VERİN
Kızlarının hayatından endişe duyduklarını ifade eden anne Raziye Arslan, kızları Buse'nin kısa süre içerisinde bulunmasını ve kızlarını görenlerin insaniyet namına 155'e haber vermesini istedi. Polis ekiplerinin genç kızı arama çalışması devam ederken, kayıp kızdan henüz haber alınamadı.

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Buse aranıyor
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