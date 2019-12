Urla Olea Evleri’nde yaşam keyif verecek

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de Eröz İnşaat tarafından 2017 yılında yapımına başlanan ve sektörde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen Urla Olea Evleri'nde yaşam başladı. Orman ile bütünlük sağlayan, çevre ve konforundan taviz vermeyen, arazinin eğimli yapısına uygun olarak planlanan Olea Evleri projesi, zeytin ağaçları arasında ultra lüks tam 14 villa ve 4 konaktan oluşuyor. Orman içerisinde yaşarken sudan da uzak kalmak istemeyenler için her villaya özel yüzme havuzu bulunan projede 450 metrekare bahçeler içerisinde yeni minimal yaşamlara inat eski büyük evlerin konforlu yaşam alanlarının özlemini çekenlere 7 oda ve 2 salon özel banyolu misafir ve müştemilat odalı villa seçenekleri sunuyor.İzmir merkeze, Adnan Menderes Havalimanı ve son yılların yükselen değeri Alaçatı'ya sadece yarım saatlik mesafede bulunan Olea Evleri Urla'nın en huzurlu vadisine kuruluyor. Peyzaj uygulamalı müstakil bahçeleri, soğuk kış aylarında keyfini sürebileceğiniz panoramik kış bahçeleri, gökyüzünün keyfini doyasıya izleyebileceğiniz özel cam tavanları, bahçeye açılan yatak odaları ve özel kamera sistemi ile 7/24 güvenliğin sağlandığı bu projede huzurlu ve doğal yaşamı ön planda tutuyor.Eröz İnşaat Yönetim Kurulu üyesi ve projenin mimarlarından Eylül Eröz, "Geçtiğimiz yıllarda özellikle inşaat sektöründe yaşanan olumsuz ekonomik koşullara rağmen projelerimize ve çalışmalarımıza ara vermedik ve Urla ve Güzelbahçe'de başladığımız tüm projelerimizi söz verdiğimiz tarihte teslim ettik. Projemizde modern yaşamı konfor ile birleştirmeyi hedefledik. Herkes için farklı ve özgür yaşam alanları oluşturduk. Büyük bahçeler, büyük yaşam alanlarını modern mimari ile tasarladık, son model akıllı ev teknolojilerini kullandık. Kalite bizim vazgeçilmez ilkemizdir. Olea Evleri ile güzel İzmir 'e yeni bir soluk getireceğimize inanıyoruz. Her geçen gün kıymetlenen İzmir ve Urla'da yaşamayı arzu edenleri, büyük düşünenleri ve aynı zamanda gelecek için iyi bir yatırım yapmak isteyenleri Ege'nin zeytin kokan Olea Evleri'ne bekliyoruz" dedi.EYLÜL Eröz, Olea Evleri'nin villa tipi, konak tipi ve malikane tipi olmak üzere kendi içinde 3'e ayrıldığını belirtti. Villa tipi evler: 423 metrekarelik 14 villadan oluşan projede her villanın kendine özel havuzu, 2 araçlık otoparkı, müştemilatı, 6 odası ve 450 metrekare kullanılabilir bahçe alanı bulunuyor. Konak tipi evler: Villa tipi evlerde olduğu gibi projede yer alan her evin kendine ait havuzu ve müştemilat odası yer alıyor. Bu proje de her biri yaklaşık 1 dönümlük arsa alanı üzerine kurulan evlerin kullanım alanları 450 ile 520 metrekare arasında değişiyor. Kullanılabilir bahçe alanları 618 metrekareye ye kadar çıkıyor. Malikane tipi yeni evler: Bu proje ise yine yaklaşık 1 dönüm arazi üzerinde kuruluyor. Evlerin toplam kullanım alanı 650 metrekare. Projede 420-560 metrekare arasında bahçe kullanım alanı bulunuyor. 11 odadan oluşan projede, hemen hemen her odanın kendine ait banyosu bulunuyor. Ek olarak evde istenirse asansör kurulabilecek altyapı hazır hale getiriliyor ve iki araçlık kapalı otopark yer alıyor.