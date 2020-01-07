Avcılar İnşaat hız kesmiyor

İnşaat, nefes alan mimarisi ile dikkat çeken Avcılar Exclusive Bayraklı Projesi'ne tüm hızıyla devam ediyor. Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, planlanan tarihten 6 ay önce 8. kata ulaşan ofis bloğunun ardından, konut bloğunun temellerinin de beklenenden 6 ay önce atıldığını söyledi. 30 yıllık tecrübelerinin sağladığı güven ve hız ile projelerini devam ettirdiklerini söyleyen Avcı, "Avcılar Exclusive Projesi için 55 personel 7/24 aralıksız ve yoğun bir tempoyla çalıştı. 400 mikser ve 4 pompa yardımıyla 5 bin metrekare alana 5 bin metreküplük beton 30 saat içinde döküldü. İnşaat alanında 500 ton demir ve 20 bin litre izolasyon malzemesi kullanıldı" dedi. Avcılar Exclusive'in sağlam temeller üzerine yükselmeye devam ettiğini belirten Avcı, "Normalde teslim süremiz 2021 Aralık, ama biz bu şartlarda 2020 yılı Kasım-Aralık gibi teslim etmeyi planlıyoruz" dedi. Her projede kaliteli iş, en üst düzey güvenlik ve sürdürülebilir sonuçlar için en iyi uzman ve kaynaklarla çalışmaya özen gösterdiklerini söyleyen Avcı "Bizim amacımız zamanında değil, zamanından daha erken teslim etmek" diye konuştu.

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