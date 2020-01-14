Yürümeden önce wushu öğrendiler

BUGÜN NELER OLDU

Wushu antrenörü babalarının yanında yürümeden önce yumruk atmayı öğrenen 4 kardeş, başarılarıla parmak ısırtıyor. Anneleinn iş yoğunluğundan dolayı, Manisa Gençlik İl Spor Müdürlüğü'nde görevli wushu antrenörü babaları Yusuf Çetinkaya'nın daha çok ilgilendiği ve adeta spor salonunda büyüyen 4 kardeşin başarı hikayesi göz dolduruyor. Yürümeden önce yumruk atmayı öğrenen Afra Betül (15), Talha (12), Ali (10) ve Ömer (6) Çetinkaya kardeşler başarıdan başarıya koşuyor. 2018-2019 Türkiye Şampiyonası'nda dereceler elde eden Çetinkaya kardeşler, Wushu Milli Takımı'na kadar yükseldi. Afra Betül ve Talha Balkan Şampiyonu olurken, Ali ise Balkan ikinciliği elde etti. Ömer ise 4 kez bölge şampiyonu oldu.