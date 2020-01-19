Gördes’in suyu İzmir’e taşınıyor

BUGÜN NELER OLDU

GördesBarajı suyunu İzmir'e ulaştıracak İçme Suyu Ana İletim (isale hattı) İnşaatı'nın orta bağlantısıyla ilgili çalışmalar Bornova'da başladı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İzmir için çok önemli olan çalışmalardan kaynaklanabilecek sıkıntılara karşı tüm önlemlerini aldıklarını söyledi. İZSU'nun Bornova Merkez, Işıkkent ve Özkanlar olmak üzere üç güzargah üzerinde yapacağı hatta, ilk kazı Otogar ve Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nin Topçu Tugayı girişi olmak üzere iki noktada başladı. Ankara Caddesi'ni de içine alan Özkanlar Bölgesi'ndeki çalışmalar ise mart ayında başlayacak. Çalışmalar 210 gün sürecek. Başkan İduğ, vatandaşların sabırlı olmalarını istedi.