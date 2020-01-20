TOKİ konutları için 75 bin başvuru geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde geçtiğimiz yıl aralık ayında başlayan başvurular 15 Ocak 2020 günü, mesai saati bitimi ile sona erdi. Ülke genelinde 1 milyon 187 bin 127 vatandaş konut sahibi olabilme hayali ile banka şubelerine koştu. Proje kapsamında İzmir'de inşa edilecek 3 bin 500 sosyal konut için vatandaşlar adeta birbirleri ile yarıştı. Yaklaşık 1 ay süren başvuru süresinin ardından İzmir, 75 bin 288 başvuru ile İstanbul'dan sonra en çok başvurunun yapıldığı ikinci il oldu.İzmir'de en çok başvuru, 750 konutun inşa edileceği Karabağlar için oldu. 16 Aralık 2019'da başlayan ve 15 Ocak 2020'de sona eren başvurularda TOKİ'nin Karabağlar'da yapacağı 750 konuttan birisine sahip olabilmek için 30 bin 187 kişi başvuruda bulundu. Karabağlar'ı İzmir'in turistik ilçesi Seferihisar izledi. Seferihisar'da inşa edilecek 1000 konut için 22 bin 204 başvuru yapıldı. Karabağlar ve Seferihisar'ı 10 bin 655 başvuru ile Aliağa (750 konut), 10 bin 518 başvuru ile Kemalpaşa (800 konut) izledi. En az başvuru ise Selçuk'ta oldu. Selçuk'ta proje kapsamında inşa edilecek 200 konut için bin 724 başvuru yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle yürütülen TOKİ başvurusunda toplanan konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek. Sonrasında da başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecek. 100 bin sosyal konut için 1 milyon 187 bin 127 başvurunun yapıldığı projede kuralar Şubat ayı içinde çekilecek.Dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi 240 ay sabit taksitle ev sahibi olabilecek. 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin lira peşinat veren vatandaş, 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak. 100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle ev sahibi olacak. Taksit ödemeleri ise sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak. Konut kurası noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere konut sayısının yüzde 10'u kadar kontenjan ayrılacak. En az yüzde 40 engeli olan vatandaşlara da konut sayısının yüzde 5'i kadar kontenjan ayrılacak. Her iki kategoride de ayrılan kontenjanın üzerinde gelen taleplerde gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecek. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubelerinden geri alabilecek.

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