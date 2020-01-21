Kurduğu at çiftliğinde şampiyon yetiştirıyor

İzmır'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda tekstil ticareti yapan ve ailecek atlara tutkun olduklarını söyleyen Harun Ateş, yaklaşık 12 yıl önce, ağabeyi ile birlikte Ayrancılar Mahallesi'nde hobi amaçlı hara kurdu. Hobi için kurulan at çiftliği, yıllar içinde büyüdü. Özel ırklardan 40 tayın bulunduğu çiftlikte, değeri 25 bin lira ile 300 bin lira arasında değişen fiyatlarda atlar bulunuyor. Harun Ateş, çiftlikte yetişen 20'nin üzerinde tayın Türkiye'nin çeşitli hipodromlarında koştuğunu, bunlardan 4'ünün kendileri adına koştuğunu belirterek, "Burada yetişen 'Ateşin Kızı' isimli at, Kraliçe 2'nci Elizabeth ise Kısrak Koşusunu kazandı. Yine birçok koşu kazanan atlarımız buradan çıktı. Ben çocukluğumdan beri atlara çok düşkünüm. Ailece atlara olan sevdamızı şimdi bir çeşit yatırıma dönüştürmüş olduk. Burada artık her sene 20-25 tay çıkarabilecek duruma geldik ve bu bizi çok mutlu ediyor" dedi.Hara için 6 milyon dolar yatırım yapan Ateş, "Bizim için önemli olan şey atlarımızın sağlığı. Ahırlarımız her gün düzenli olarak temizleniyor. Besin değeri en yüksek olan yemlerle besleniyorlar. Bu zamana kadar hobi olarak yaptığımız işi bundan sonra daha profesyonel yapacağız. Hedefimiz, en prestijli koşu olan Gazi Koşusunu kazanan atı yetiştirmek" dedi.

BUGÜN NELER OLDU