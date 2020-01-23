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5 asırdır tahin helvası üretiyorlar

Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
5 asırdır tahin helvası üretiyorlar
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Osmanlı döneminde kurulan tahinhanede üretilmeye başlanan tahin helvası, Helvacıoğlu ailesinde babadan oğula geçerek 500 yıldır yapılmaya devam ediyor. Edremit'te 2000 yılında kurduğu imalathanede babasına rakip olan Helvacıoğlu ailesinin 9'uncu kuşak temsilcisi Ali Mürteza Helvacıoğlu, dedelerinin 500 yıl önce Edremit'te yapıp Osmanlı saraylarına ve çarşılarına gönderdikleri tahin helvasını, lezzetini bozmadan aynı şekilde ürettiklerini belirtti. Osmanlı döneminde olduğu gibi ballı tahin helvası da yaptıklarını söyleyen Ali Mürteza Helvacıoğlu, helva üretimine dedelerinden kalma geleneksel yöntemler ve asırlık bakır kazan ile taş değirmeni kullanarak devam ettiklerini belirtti. Helvacıoğlu, "Şu anda benim çocuklarım bu işi devam ettirmekte. İnşallah bundan sonra da bu şekilde gidecektir. Eskiye bağlı yöntemlerle, helvanın asırlık nefasetini tutturmaya çalışıyoruz. Bunun yanında Osmanlı dönemindeki gibi ballı helva da yapıyoruz" dedi.
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5 asırdır tahin helvası üretiyorlar
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