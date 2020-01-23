Arkas otomotıv ve volcar'a 4 ödül

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Arkas Holding bünyesindeki Arkas Otomotiv ve Volcar, Volvo Car Turkey Excellence Awards 2019'a (Bayi Mükemmellik Ödülleri 2019) damgasını vurdu. Başkanlık Ödülü dahil En İyi Yetkili Servis, En İyi PST Uygulaması ve En İyi Satış Danışmanı ödüllerini evine götürdü. Antalya'da düzenlenen ödül töreninde satış ve servis puanlarına göre Başkanlık Ödülü'nü Arkas Zeytinburnu kazandı. 2019'un "En İyi Yetkili Servisi" kategorisinde ise birinci Arkas Zeytinburnu olurken ikinciliği Volcar Altunizade, üçüncülüğü de Volcar İzmir elde etti. Kişisel servis teknisyenlerinde ise 2019'un en iyi PST (Personal Service Technician) ödülünü Volcar İzmir kazandı. 2019'un en iyi satış danışmanı ise Volcar Altunizade'den Ertuğrul Boz oldu. Araç performans yazılımı konusunda düzenlenen Polestar Yarışması'nda ise üç Arkas Otomotiv yetkilisi; Sevcan Almaç (Bursa-servis), Serap Kılıçaslan (Ankara-servis) ve Gökhan Şahin (Ankara-satış) de ödüle layık görüldü.