Komiser Schwarz çetesi çökertildi

İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerde artan dolandırıcılık olayları üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada dolandırıcılık çetesinin İzmir ve İstanbul'da çağrı merkezleri kurarak buradan telefonla Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaşayan vatandaşları arayıp dolandırdıkları tespit edildi. İngilizce ve Almanca bilen 6'sı yabancı, 30'u Türk'ten oluşan çete üyelerinin kendilerini 'Komiser Schwarz' olarak tanıtıp özel bir bilgisayar programı üzerinden aradıkları mağdurları "Soygun yapılan bankada kimliğiniz bulunmuş. Bu şahıslara yönelik operasyon yapacağız. Operasyon öncesi hesabınızdaki parayı devlet olarak güvence altına alacağız. Dediklerimizi yapmazsanız sizi de gözaltına alırız" yalanıyla kandırdıkları belirlendi. Bu yalanan inanan kişilerin para ve ziynet eşyalarını ev ve işyeri adreslerine gelen sahte polislere elden teslim ettikleri öğrenildi. 35 kişinin benzer yöntemlerle milyonlarca lira dolandırıldıkları belirtildi.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık çetesi üyelerinin İzmir ve İstanbul'daki 20 adresi ve kimliklerini belirledikten sonra operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı İstanbul ve İzmir'de adreslere baskınlar düzenlendi. Operasyonda 1 milyon lira nakit para, 36 lüks kol saati, 6 kilogram altın, 25 parça altın ziynet eşyası, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 50 gram esrar, 15 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Gözaltına alınan 36 kişiden 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Çetenin Avrupa liderinin ve Türkiye liderinin farklı kişiler olduğu, dolandırmak istedikleri ülkenin adli sistemini inceledikleri, en ağır cezanın hangi suçtan alındığını belirledikleri, bu suç üzerinden korku ve panik yarattıkları ve kişileri kandırdıkları öğrenildi. 'Komiser Schwarz' çetesinin Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan kişileri 1 milyon euro dolandırmak üzereyken düzenlenen operasyonla suç gelirinin önlendiği bildirildi. Çete üyesi 36 kişiden 4'ünün kadın olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU