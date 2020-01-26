Göztepe’nin hasreti bitiyor

Süper Lig'in 19. haftasında bugün yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin açılış maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe'de hazırlıklar bitti. Statta saha ve tribünler hazır hale getirilirken, çevre düzenlemesi de büyük ölçüde bitti. Merdiven boşluklarının boyandığı statta taraftarın giriş ve çıkış noktalarındaki eksikler giderildi. Göztepeli futbolseverler ise biletlere hücum etti. Çıkan 17 bin kombine ve 35 locayı tamamen tüketen futbolseverler satışa sunulan 3 bin adet bileti de çıkar çıkmaz aldı. Göztepeli taraftarların dün fiyatları 449, 405, 216, 189, 162 ve 109 TL olarak belirlenen biletleri dakikalar içinde tükettiği açıklandı.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR TARİHE TANIKLIK EDECEK

Beşiktaş karşılaşmasına özel olarak hazırlanan taraftarların Göztepe'nin kuruluşu ile ilgili koreografi şov yapacağı bildirildi. Maç öncesi Susuzdede Parkı'nda toplanacak Göztepeliler saat 12.00'de Mithatpaşa Caddesi'nde kortejle stada geçecek. Emniyet mensupları ise geniş güvenlik önlemleri alacak. Konuk Beşiktaş taraftarı kesinlikle münferit olarak stada giriş yapamayacak. Deniz tarafındaki kale arkasında maçı izleyecek siyah-beyazlılar bir süre otoban girişinde bekletilecek ve toplu olarak Gürsel Aksel Stadı'na getirilecek.

AÇILIŞ TÖRENLERİ İPTAL EDİLDİ

TOKİ tarafından 218 milyon 900 bin lira bedelle ihale edilen ve 9 Eylül 2017'de temeli atılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin içindeki Gürsel Aksel Stadı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılacağı kurdela kesilmesiyle açılacak. Saat 14.00'te stadın açılış kurdelesi kesilecek. Spor, iş ve siyaset dünyasından birçok kişi de Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde olacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de, Göztepe'nin eski kulübü Beşiktaş'la oynayacağı karşılaşmada yeni stattaki yerini alacak.



NEDEN GÜRSEL AKSEL?

STADIN yapıldığı arazide bulunan eski stat, 1949 yılında Göztepe Stadı adıyla hizmet vermeye başladı. Stadın ismi 1978'de vefat eden sarı-kırmızılı ekibin efsane futbolcularından Gürsel Aksel olarak değiştirildi. Yıkılmadan önce daha çok altyapı takımlarının antrenman yaptığı stat, İzmirspor'un o zamanki adıyla 2. Lig (şimdiki TFF 1. Lig) maçlarına ve 3. Lig ile amatör maçlarına ev sahipliği yaptı.



İŞTE MUHTEŞEM STADIN DETAYLARI

Toplam 34 dönüm alan üzerine inşa edilen Gürsel Aksel Spor Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde stat dışındaki kafe, restoran, ticari alan, kulüp ve oyuncak müzesi, sağlık merkezi ve fitness salonu gibi yapılar ise önümüzdeki dönemde açılacak. Toplam 39 locanın yer aldığı ve saha zemininin hibrit çim olduğu statta led aydınlatmalar kullanılacak. Stadın çatısında 600 metrelik yürüyüş parkuru da yer alıyor. Seyirci kapasitesi 20 bin 40 olan statta kale arkası tribündeki koltukların kaldırılmasıyla kapasite 25 bine yükselecek