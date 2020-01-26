Toki Denizli’de satış başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Kayaköy Mahallesi'nde 1. ve 2. bölge toplu konut uygulamaları kapsamında üretilen 938 konut satışa sunuldu. 2+1 ve 3+1 şeklinde satışa sunulan toplam 938 toplu konutun 205'inin alt gelir grubunu kapsadığı ifade edilirken, müracaatların T.C. Ziraat Bankası AŞ'nin tüm şubelerinden yapılabileceği belirtildi. 2+1 alt gelir grubuna hitap eden 205 konutun müracaat bedelinin 1000 TL; 668'i 2+1, 65'i ise 3+1 olmak üzere toplam 733 konutun müracaat bedelinin ise 2000 TL olduğu kaydedildi. "Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri", "En az Yüzde 40 Engelli Vatandaşlar" ve "Diğer alıcı adayları" olmak üzere 3 ayrı kategoride sunulan konut satış müracaatlarının 31 Ocak 2020'ye kadar devam edeceği açıklandı. Alt gelir grubuna yönelik sunulan 205 konutun yüzde 12 peşinat üzerinden 180 ay veya 240 ay vade ile satışa sunulacağı, diğer 733 konutun ise yüzde 10 peşinat üzerinden 96 ay, yüzde 15 peşinat üzerinden 108 ay veya yüzde 25 peşinat üzerinden 120 ay taksitle satışa sunulacağı ifade edildi. Satışa sunulan konutlarla ilgili tüm ayrıntılara www.toki.gov.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

KURALAR 10 ŞUBAT'TA

Konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, başvuruların tamamlanmasından sonra, başvuruda bulunanların, noter huzurunda "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurasının" 10 Şubat 2020 tarihinde çekileceği açıklandı.