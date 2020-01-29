Göztepe’de Beto sancısı

YENI stadında Beşiktaş zaferiyle Türkiye'nin gündemine oturan Göztepe'de transfer politikası değişti. Sarıkırmızılılar stoper arayışlarından Alpaslan'ın iyileşmesi, Borges'in de bu mevkide etkili olması nedeniyle vazgeçerken, yedek kaleci Göktuğ'un olumsuz formu sonrası kaleci arayışlarına başladı.
Teknik direktör İlhan Palut, sadece kaleci transfer edeceklerini açıkladı. Sezon sonunda Beto'nun da sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle yönetim yerli bir file bekçisi transferi düşünülüyor. Sarı-kırmızılılar, listesine Yeni Malatya'dan Ufuk Ceylan'ın yanı sıra Sivasspor'dan Ali Şaşal'ı listenin başına yerleştirdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Beto içun yönetime baskı yapmayı planlıyor. Üçüncü yılını geçirdiği Göztepe'ye aidiyetini her fırsatta vurgulayan Portekizli kaleci, taraftarların en sevdiği isim… Sarı-kırmızılılar, başkan Mehmet Sepil'den Beto'nun kontratının bir yıl daha uzatılmasını istiyor.