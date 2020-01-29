Göztepe’de Beto sancısı

BUGÜN NELER OLDU

YENI stadında Beşiktaş zaferiyle Türkiye'nin gündemine oturan Göztepe'de transfer politikası değişti.Teknik direktör İlhan Palut, sadece kaleci transfer edeceklerini açıkladı. Sezon sonunda Beto'nun da sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle yönetim yerli bir file bekçisi transferi düşünülüyor.Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Beto içun yönetime baskı yapmayı planlıyor. Üçüncü yılını geçirdiği Göztepe'ye aidiyetini her fırsatta vurgulayan Portekizli kaleci, taraftarların en sevdiği isim…