Aracı haczedildi yola duvar ördü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan 11 ay 20 gün hak mahrumiyeti süren Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, kiralama şirketinin borcu nedeniyle makam aracının haczedilmesi üzere "ilginç" bir yöntemle tepki gösterdi. Ankara'ya giderken jandarma ekiplerinin yol uygulamasında, üzerindeki haciz nedeniyle makam aracı bağlanan Sarı, Erdek'te kendisine ait bahçeden Erdek Vergi Dairesi'nin arka kısmına açılan tali yolu, tuğla ördürerek kapattırdı. Sarı, Ankara'ya giderken yolda jandarma tarafından haciz gerekçesiyle bağlandığını söyledi. Kendisine ait bahçeden Erdek Vergi Dairesinin arka kısmına giriş yapıldığını ve bahçesinin de otopark olarak kullanıldığını iddia eden Sarı, "Ben de bu duruma karşı kendimize ait olan bahçenin o kısmına duvar çektim. Belediyenin tüm araçlarına borçlardan dolayı haciz getirmişlerdi. Ben duvarı çekince hacizleri kaldırdılar." diye konuştu.Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Sarı, Erdek Vergi Dairesinin, imar mevzuatında Kemal Balıkesir Caddesi'ne cepheli 6 bloktan oluşan ve konut ruhsatı bulunan bir yapı olduğunu kaydederek, "Yıllardır yasal olmayan bir şekilde imar yolundan bağlantı yapmadan dedemden ailemize kalan zeytinlikten giriş çıkış yapıldı" ifadesini kullandı. Sarı, "Biz nasıl kanunlara uyuyorsak tüm kurumlar da kanunlara uyacak. Erdek halkının oylarıyla seçildiğim anayasal kurum olan Erdek Belediyesinin onurunu kimseye zedeletmem. Herkes haddini bilecek." şeklinde tepki gösterdi. Hüseyin Sarı'nın hak mahrumiyeti cezası 26 Şubat'ta sona erecek.

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