İvrindi’de cami seferberliği

BUGÜN NELER OLDU

İvrindi ilçesinde yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı kırsal Büyükyenice Mahallesi'nde vatandaşlar, ürünlerini açık artırma usulüyle satarak geliriyle cami yapımına katkı sağlıyor. Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ve İlçe Müftüsü Mehmet Emin Yıldırım'ın da zaman zaman katıldığı mezatlardan her birinde yaklaşık 15 bin lira toplanıyor. Vatandaşların çeşitli gıda ve giysilerin yanı sıra koyun, keçi gibi hayvanları açık artırma ile satışından sağlanan gelirle yükseliyor. Cami yaptırma derneğinin başkanı Ahmet Koz, "Sosyal medyadan canlı yayın yapıyoruz, izleyerek ihalemize katılanlar var. Lübnan'da çalışan bir kişi ihalemize katıldı. Askerler, polisler parayı hesabımıza gönderiyorlar" dedi.