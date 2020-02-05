Sılahlı saldırıda Serkan Kurtuluş izi

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Urla İlçesi'nde üç dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra CHP'den İzmir Milletvekilliği yapan avukat Bülent Baratalı'nın avukat oğlu Yiğit Baratalı'nın işyeri kurşunlandı. Geçtiğimiz hafta arabası susturucu silah kullanılarak taranan Baratalı'nın bu kez Urla ilçe meydanında bulunan avukatlık ofisine ateş açıldı. Kurşunlardan ikisi ofise isabet etti. Polis, geniş çaplı araştırma yaparken olay yeri inceleme ekipleri de kurşun izlerinden yola çıkarak araştırma yaptı. MOBESSE kamera kayıtlarını inceleyen polis, plakası tespit edilemeyen bir araç belirlerken araçların model ve markalarını çıkarttı. Başta Bülent Baratalı olmak üzere oğulları Yiğit ve Yusuf Baratalı koruma talebinde bulundu. Hakkında yakalama kararı olan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş, CHP eski milletvekili (tutuklanan Urla Belediye Başkanı'na ve diğerlerine CHP içinde referans olan) Bülent Baratalı'nın oğlu avukat Yiğit Baratalı'nın Urla'daki ofisi kurşunlanmış!" şeklinde tweet attı. Yakın çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.