Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Ayvalık halkı istedi Bakanlık iptal etti

Ayvalık halkı istedi Bakanlık iptal etti

Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Ayvalık halkı istedi Bakanlık iptal etti
TARIM ve Orman Bakanlığı, Ayvalık halkının isteğine kayıtsız kalmadı. Ayvalık Tabiat Parkı içindeki bazı koyların günübirlik tesis olarak kiralanmasına ait ihale Bakanlık tarafından iptal edildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bakanlığın ihaleyi iptal ederek doğru bir karar verdiğini ifade etti, "Çok mutlu olduk" dedi. İhalenin iptal edilmesi; Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın en büyük savunucularından biri olan Ayvalık Tabiat Platformu Yürütme Kurulu'nu da sevindirdi. Platformun sözcüsü Nebahat Dinler, "Mücadelemize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayvalık halkı istedi Bakanlık iptal etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN