Ayvalık halkı istedi Bakanlık iptal etti

BUGÜN NELER OLDU

TARIM ve Orman Bakanlığı, Ayvalık halkının isteğine kayıtsız kalmadı. Ayvalık Tabiat Parkı içindeki bazı koyların günübirlik tesis olarak kiralanmasına ait ihale Bakanlık tarafından iptal edildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bakanlığın ihaleyi iptal ederek doğru bir karar verdiğini ifade etti, "Çok mutlu olduk" dedi. İhalenin iptal edilmesi; Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın en büyük savunucularından biri olan Ayvalık Tabiat Platformu Yürütme Kurulu'nu da sevindirdi. Platformun sözcüsü Nebahat Dinler, "Mücadelemize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.