10 yaşındaki kıza cinsel istismar kameraya yansıdı

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İZMIR'IN Ödemiş ilçesindeki bir pastanede çalışan, 50 yaşındaki emekli Mehmet Genç , iddiaya göre iş yerine ekmek almaya gelen 10 yaşındaki S.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Aile son zamanlarda kızlarını ekmek almaya göndermekte zorlanınca, durumdan şüphelendi. Ailesinin konuştuğu S.A., pastane çalışanı Genç'in, kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, polise giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen Ödemiş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Genç'i gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Mehmet Genç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada, Mehmet Genç'in, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 14 Şubat günü olayın meydana geldiği iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Genç'in S.A.'ya sarılması yer aldı.