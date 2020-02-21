Çobanlığı bıraktı fabrikatör oldu

7 çocuklu bir ailenin en büyüğü olarak dünyaya gelen Vehbi Akyar (53), hayata çocuk yaşta çobanlık yaparak atıldı. 15 yaşına geldiğinde hayalleri ağır basmaya başlayan Akyar, evden kaçarak İzmir'e dayısının yanına geldi. Dayısının yanında çırak olarak havalandırma sistemleri işini öğrenen Akyar, kendisine şirket kurdu. Akyar, Menderes'teki İzmir Ticaret Organize Sanayi Bölgesi'nde (İTOB) kurduğu fabrikayla sektörün lider isimlerinden birisi haline geldi. Geçmişini de asla unutmayan Akyar, fabrikasının bahçesine kurduğu küçük çiftliğinde koyun, keçi ve çok sayıda tavuk besliyor. Evli ve 1 çocuk babası Vehbi Akyar'ın 20 yaşındaki oğlu Ekonomi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Murat Akyar da boş zamanlarında babasının en büyük yardımcısı oldu.Zamanla işleri artan ve para kazanmaya başlayan Akyar, "Gözüm karaydı. Hayatım boyunca hep ileri baktım. Yaklaşık 210 kişinin çalıştığı fabrikasında 33 mühendis ile 42 ülkeye ihracat yapıyoruz. Fabrikaya geldiğimde koyunlarımı görmezsem eksiklik hissederim. Gün içinde belli aralıklarla gelip onları otlatırım. Bu benim için bir terapi oluyor. Yaklaşık 43 koyun var burada. Memleketime 2 yıl önce Vehbi Akyar İlköğretim Okulu yaptırdım" dedi.

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