Manisa’dan dünyaya

1971 yılında Manisa'da faaliyetlerine başlayan ve pulluk başta olmak üzere yılda ortalama 30 bin tarım aleti üreten Ünlü Ziraat, bugün dünyanın 27 ülkesine tarım ürünleri ihraç ediyor. İş hayatına atıldığı günden itibaren dürüstlüğü ve mesleğine olan sevgisi Halit Ünlü'yü Türkiye pazarının yüzde 65'ine sahip hale getirdi. Halit Ünlü'nün şimdiki hedefi Amerika pazarına girerek ÜNLÜ Agrigroup'u bir dünya markası haline getirmek. Halit Ünlü Ziraat Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ünlü, yeni hedefleri Egeli SABAH'a anlattı. Ünlü Ziraat 1971 yılında Manisa'da faaliyetlerine başladı. Henüz küçük bir çocukken ziraat aletleri üretimi yapan şirketlerde çırak olarak çalışan Halit Ünlü, askerden sonra kendi işini yapmaya karar verdi ve ilk olarak makine tamiratı konusunda çalışmalara başladı. En fazla tamirat talebi pulluktan geliyordu. Sorunun kökenine inen Ünlü pulluk tasarladı. Ünlü, 1972'de üretime yöneldi. Ünlü bugün üç fabrikasıyla 520 kişiyi istihdam ediyor.

'SIFIR IŞ KAZASI'

Sektörün öncü firmalarından olduklarını ifade eden Ünlü, "Yıllık ciromuz 280 milyon TL, yılsonu hedefimiz 2020 yılını sıfır iş kazası, üst düzey personel memnuniyeti, en iyi kalitede ürün üretmek koşulu ile müşterilerimize en üst düzeyde hizmet sunmak. 2020 yılsonu ciro hedefimiz ise 350 milyon TL. Aktif olarak 27 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat ülke sayımızı 3 yıl içinde 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Kalitemize güvendiğimiz için, ABD gibi büyük pazarlarda payımızı artırmak için her geçen gün yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. Her yıl olduğu gibi 2020 yılı için de hedeflerini büyüttüklerini belirten Ünlü, "Bu hedeflere ulaşmak için tüm çalışma arkadaşlarımız durmaksızın çalışıyor, çaba gösteriyor, hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Devletimizin çiftçilere biraz daha destek vermesini isteriz. Çiftçilerimiz teknolojiye ne kadar kolay ulaşabilirse aldığı mahsulde verim artacak. Yatırımlar arttıkça iş hacmimiz büyüyor. Çiftçiye yapılan her türlü yatırım, bizlerin yani sanayicilerin menfaatine oluyor. Bugün işini iyi yapan, teknolojiyi işin içine entegre eden kalacak. Bugün tarlayı da çok düzgün ve bilinçli işlersen çok mahsul çıkarısın, kaliteli olur, para kazanırsın. Yapamazsan para kazanamazsın, kalite de verim de düşük olur" diye konuştu.

YENI HEDEF AMERIKA

Yurt içindeki pazar payınızı artıracaklarına vurgu yapan Ünlü, şöyle devam etti: "Tarım aletlerinde Türkiye'de yüzde 60-65 civarında pazar payımız var. Pazar payını yurt dışında yükseltmeye çalışıyoruz. Zamana uyacaksınız. Ben bunu yapıyorum, nasıl olsa alıyorlar derseniz sınıfta kalırsınız. İzmir Fuarı'nın ilk gününde benle görüşmek isteyenler oldu. 'Aldığın para helal olsun, çok teşekkür ederiz' dediler. Bunu görünce bu kişilere daha iyi hizmet etmemiz, daha düzgün işler yapmamız lazım diyoruz."