Çeşmeli üreticiler tarlada çalışıyor

salgınının önüne geçebilmek için etkin mücadele yürütülürken, 4 günlük sokaga çıkma kısıtlamasından muaf olan Çesmeli çiftçiler tarlalarında çalısmaya devam ediyor. Çesme Tarım ve Orman Ilçe Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci, Çesme'de 500 dolayında üreticinin sokaga çıkma kısıtlamasından muaf tutuldugunu belirterek, ekim - dikim dönemi olması nedeniyle Çesmeli üreticilerin kısıtlama günlerinde de tarlalarında üretimi sürdürdüklerini açıkladı. Çesmeli üreticileri tarlalarında ziyaret eden Tarım ve Orman Ilçe Müdürü Keçeci, vatandasların sorunlarını dinledi. Keçeci, yasanılan bu zor günlerde, üreticilerden tek isteklerinin üretime aralıksız devam etmeleri oldugunu söyledi.