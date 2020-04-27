Camide ‘Hayır Çarşısı’ kuruldu

TÜRKIYE'DE koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında camilerde ibadete ara verildi. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde uzun yıllar din görevlisi olarak hizmet veren Hasan Özdemir, Şaban Şahin, Kadir Karaman ve Abdullah Özçetin, Danacı Camisi'nde kurdukları 'Hayır Çarşısı' projesiyle örnek bir çalışmaya imza attı. Kırkağaç'ta yaşayan hayırseverlerden topladıkları gıda ve temizlik malzemelerini cami içerisinde dezenfekte edilen ayakkabı raflarına yerleştirerek, tek tek paketleyen din görevlileri, hazırladıkları bu gıda paketlerini ilçede tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerine elleriyle teslim ediyorlar. Hayata geçirilen proje, ilçedeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Danacı Camii Müezzini Hasan Özdemir, cami içerisine kurdukları 'Hayır Çarşısı' için topladıkları gıda ve temizlik malzemelerini, ilçede tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ve bu etkinliği her yıl yapmayı planladıklarını söyledi.

'KAPILARINA BIRAKACAĞIZ'

Özdemir, "Ülkemizde hem koronavirüsle alakalı, hem de memleket olarak bizim Kırkağaç ve civarında son zamanlarda yaşanan depremlerden dolayı vatandaşlarımız tedirgin oldu. Bizde bu Ramazan farklı bir etkinlik olsun diye, fakir fukaranın yanında olmak amacıyla Danacı Camimize, imam arkadaşlarımızla birlikte hayır çarşısı oluşturmaya karar verdik. Bu amaçla çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. İftarda ve sahurda imkanı olmayan kardeşlerimizin sofralarına misafir olacağız inşallah. Malzeme olarak eksikliklerimiz var. Malzeme eksikliğimizin giderilmesi için hayırsever kardeşlerimizin yardımlarını bekliyoruz. İhtilaç sahiplerini adreslerine ihtiyacı olan temel gıda ve temizlik ürünlerini kapılarına bırakacağız" dedi.