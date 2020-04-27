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Gençlere 4 GB ücretsiz

Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Gençlere 4 GB ücretsiz internet
KORONAVIRÜS ile mücadele önlemleri kapsamında, 20 yaş altındaki bireylerin sokağa çıkması yasaklanmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 18-20 yaş arasındaki gençlere 4 GB'lık internet paketi hediye edeceklerini söyledi. Önümüzdeki günlerde başlayacak uygulamadan yararlanmak için aranan kriterlerin, Bizİzmir platformuna ait web sitesi üzerinden hafta başında yayımlanacağı, başvuruların yine buradan alınacağı ifade edildi. Öte yandan Büyükşehir'in 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile engellilere yönelik ayda 250 dakika konuşma paketi hediyesi kampanyasında başvurular alındı.
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Gençlere 4 GB ücretsiz internet
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