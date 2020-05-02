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’de gruplar halinde antrenman

Giriş Tarihi: 2.5.2020 ABONE OL
Denizli’de gruplar halinde antrenman
SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tesislerde, gruplar halinde çalışma yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde salı gününden bu yana gruplar halinde antrenman yapan futbolcular, bugün de idmanlara devam etti. Yeşil-siyahlı oyuncuların, sokağa çıkma kısıtlamasında da Denizli Valiliğinin verdiği izin doğrultusunda, antrenmanlara Teknik Direktör Bülent Uygun'un belirlediği program dahilinde, tesislerde devam edeceği kaydedildi.
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Denizli’de gruplar halinde antrenman
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