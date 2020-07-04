Kaçak hurdacılara vatandaş tepkisi

İZMİR'İN Karabağlar ve Gaziemir ilçeleri sınırlarında yer alan bölgede, kaçak ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği öne sürülen hurdacılar, çevre kirliliğine neden oluyor. Yaklaşık 4 yıldır, yaptıkları girişimlerden sonuç alamadıklarını söyleyen mahalleli Süleyman Gür, "Bunca şikâyete rağmen bu alana bir çözüm bulunamıyorsa, demek ki belediyeler göz yumuyor" dedi. Karabağlar Belediyesi'ne ait Hayvan Bakım Merkezi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Merkez Ambar'ın hemen yanında bulunan işletmelerin kapatılması için 2016'dan beri belediyelere şikâyet ettiklerini söyleyen mahalleli Naciye Gür (44), "Bölgedeki hurdacılar, imar mevzuatına aykırı ancak bölgemizde hurda toplayan, yakan birçok işletme var. Hepsi farklı kişilere ait. Bu işletmelerle ilgili 2016 yılından bu yana çalışmalar yürütüyoruz. Buradaki işletmelerin bazıları Karabağlar bazıları Gaziemir idaresinde. Biz de buralara başvurularda bulunduk. 'Bu işletmeleri tespit edin ve gereken yasal işlemleri yapın' diye talepte bulunduk. Tespitler yapıldı ve para cezaları yazıldı. Ancak işletilmesini engellemek adına ya da kapatılmak için belediyeler hareket etmedi" dedi. Söz konusu bölgenin birçok yasaya tabi olduğunu ve bu tarz işletmelerin kurulmasının mümkün olmadığını dile getiren Süleyman Gür, "Yağmur yağdığında bu atıklar Uzundere'ye akıyor ve İzmir Körfezi'ne gidiyor. Bu alana gelene kadar bölgede Büyükşehir Belediyesi'nin 20'ya yakın kamerası var. Burayı görmemeleri imkansız. Görüyorlar ama göz yumuyorlar" diye konuştu.