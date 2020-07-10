Siyanürlü katil hapiste sıkılmış

İZMIR'İN Bayraklı ilçesinde annesi ve babasını siyanürlü su içirerek öldürdüğü, zehirli karışımla kardeşini de yaraladığı iddiasıyla yargılanan Mahmut Can Kalkan'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan da hazır bulundu.Annesi ve babasını siyanürlü su içirerek öldürdüğü, zehirli karışımı içirerek kardeşini de yaraladığı iddiasıyla yargılanan Mahmut Can Kalkan hakkında geçtiğimiz duruşma öncesi İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Mahkeme Başkanının, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulunca düzenlenen raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna mütalaa edildiğini bildirmesinin ardından sanık avukatı, bu raporu kabul etmediklerini ve daha önce alınan raporla çelişki bulunması nedeniyle yeniden rapor alınmasını talep etti. Sanık Mahmut Can Kalkan da raporu kabul etmediğini söyleyerek, "Bu sefer tahliyemi istiyorum. Cezaevinde sıkıldım" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.