Demir korkuluk eline saplandı

Salihli ilçesine bağlı Sarıpınar Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Halil Yıldız, geçtiğimiz gün evlerinin önünde sokakta oynamaya başladı. Bir süre sonra bahçe kapısının demir korkulukları küçük çocuğun eline saplandı. Halil'in çığlıkları üzerine dışarı çıkan ailesi küçük çocuğu kanlar içerisinde buldu. Ailesi, durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine hem 112 ekipleri hem de itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler, küçük çocuğun elinin saplandığı demir korkuluğu kapıdan keserek ayırdı.çocuk, elindeki demir korkulukla birlikte ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan talihsiz çocuğun elindeki demir, başarılı operasyonla çıkarıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Halil'in ailesi ise yaşanan kazanın ardından oğlumuzu "Allah korudu" dedi.