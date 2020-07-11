Tınaztepe, öğrencilerini bekliyor

Bölgesi'nin ilk ve tek sağlık temalı üniversitesi olan İzmir Tınaztepe Üniversitesi, 2020-2021 akademik yılında öğrencilerini bekliyor. Güçlü bir akademik kadro yapılanmasıyla eğitim süreçlerini başlatan İzmir Tınaztepe Üniversitesi, 102 dönümlük arazi üzerine kurulmuş gerçek bir kampüs üniversitesi olarak sunacağı kaliteli eğitimin temellerini atıyor. Üniversite, teknolojik alt yapısı, evrensel ve ulusal standartla donatılmış mimari yapısı, bilimsel araştırma laboratuvarları ve eğitim binalarıyla sosyal bir yaşam kampüsü olarak bölgede yeni bir çekim merkezi haline geliyor. Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu ve İzmir Tınaztepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mehmet Bektur, Dünyanın eğitim devi Harvard Üniversitesi'nin uygulayıp başarı yakaladığı entegre eğitim modeli, probleme dayalı öğrenim ile sentezlenerek 'entegrasyona dayalı problem bazlı' özgün bir eğitim modelini benimseyeceğiz. Bu eğitim modeli ile sorumlu, uzman, düşünen, araştıran, başarılı bilim insanlarını yetiştireceğiz" dedi.