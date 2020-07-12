Denizlispor kaynıyor

Pandemi sonrası yeniden başlayan ligde büyük sıkıntılar yaşayan ve küme düşme potasına yaklaşan Yukatel Denizlispor'da şok üstüne şok yaşanıyor. Kaleci Stahocski ve Barrow'un anlaşmalarını fesih ederek ayrılmasının ardından yaprak dökümü devam ediyor. Yeşil-siyahlılarda önceki gün izin gününde havuzda sakatlanan kaleci Tolgahan Acar'ın sezonu kapatmasının ardından kale üçüncü kaleci Hüseyin'e kaldı. Horozlar'da Kasımpaşa'dan kiralık alınan Ben Youssef da sözleşmesinin sone erdiğini öne sürerek kentten ayrıldı.

BİZ TAKIMA İNANIYORUZ

Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki idmanda profesyonel takım antrenörü Levent Kartop, basın mensuplarına konuştu. Trabzonspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Kartop, "Başakşehir maçında gösterdiğimiz mücadelenin aynısını Trabzonspor'a karşı da göstereceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlarımızın motivasyonu o şekilde. Biz onlara inanıyoruz, güveniyoruz ve bugüne kadar da hiçbir zaman bırakmadılar, sonuna kadar savaşmaya devam ediyorlar. Denizlispor'un, camianın büyüklüğünü oyuncularım ve bizler zaten biliyoruz, bunun farkındayız. İnşallah alnımızın akıyla bu maçtan iyi mücadele ederek ve skor alarak çıkacağız" ifadelerini kullandı.



"Kaleci sorunumuz yok"

KALECI Tolgahan Acar'ın da sakatlığı ile kalede sorun yaşayıp yaşamayacakları sorulan Kartop, "Hüseyin Altıntaş'a sonuna kadar güveniyorum. Kendileri ile geçen hafta zaten konuşmuştum, her an hazır olmalarını söylemiştim. Çünkü bu işin sakatlığı var, cezalısı var. Hatta diğer kalecilerimizle de konuştum. Hepsi de değerli, pırlanta gibi çocuklar. Hüseyin de buranın alt yapısından yetişme. Yüreğini koyacak ve sonuna kadar ona güveniyorum. Hiçbir şekilde kaleci sorunumuz yok bizim" ifadelerini kullandı. Hafif sakatlığı bulunan Lopes, antrenmanda ayrı çalışırken diğer oyuncular tam kadro antrenmana katıldı.