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Tatilciler nöbet tuttu

Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
Tatilciler nöbet tuttu
TURİZM merkezlerinde de 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti yoğun katılımla gerçekleşti. Balıkesir'in önemli turizm merkezlerinden Edremit ilçesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü nedeniyle tatilci vatandaşların da katılımıyla Demokrasi Nöbeti tutuldu. Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim Tilavetinden sonra şiirler okundu. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 15 Temmuz demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Şehitlere Saygı Bisiklet Turu" düzenledi. Bisikletçiler, Asri Mezarlığı Şehitlik Parkı önünden başlayarak, 15 Temmuz Şehitleri Ömer Halisdemir Anıtına kadar 15 Temmuz şehitleri için pedal çevirdi.
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Tatilciler nöbet tuttu
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