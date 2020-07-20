Çeşme’de ‘loca’ tepkisi

50 kilometrelik sahil kıyısı ve 50'nin üzerinde plajıyla, turizmin gözde merkezlerinden olan Çeşme'de, vatandaşlar, çeşitli işletmelerin kumsallara koyduğu şezlong ve günlüğü 1500 liralık ahşap localar nedeniyle denize girecekleri alanların kısıtlandığını belirterek, tepki gösterdi. İnce taneli ve altın rengi kumuyla gözde sahillerden biri olan Altınkum'daki özel işletmeler de, vatandaşın tepkisine neden oldu. Plaja gelen vatandaşlardan Kemal Öztürk, "Yanlış bir uygulama. Herkesin doğal olarak para kazanmaya hakkı var ama kanun ve kural çerçevesinde. Kanunlarda, denizlerin ve plajların bağlı olduğu yerlerin kapatılamayacağı açıkça yazarken, otellerin bile ücret istemeye hakkı olmazken, ufak tefek tesislerin plaja giriş için ücret istemeleri doğru değil" dedi. Plaja yüzmek için gelen vatandaşlardan Serap Akgündüz ise, locaların fiyatlarının fahiş olduğunu dile getirerek, "Bunu büyük bir fırsatçılık olarak görüyorum. Yaz sezonlarını ve tatil beldelerini bu şekilde kullandıklarını düşünüyorum. Günde 50-100 TL'lik bir fiyat makul olabilirdi" diye konuştu.